翁山蘇姬兒憂母親恐已過世 緬甸軍政府駁斥：健康狀況良好

緬甸軍政府16日針對被拘留的前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）健康狀況發出聲明，強調這位80歲的諾貝爾和平獎得主「身體狀況良好」。此舉是回應翁山蘇姬兒子金.亞里斯（Kim Aris）日前對母親健康的公開擔憂。

亞里斯15日在東京接受路透社訪問時透露，他已多年未收到母親的任何消息，並認為她被關押在緬甸首都奈比多。他深切擔憂母親可能在他不知情的情況下去世，因為很少收到關於這位80歲老人健康狀況的資訊。

CNN報導指出，由軍政府運營的緬甸數位新聞網對此發布聲明，稱「翁山蘇姬女士身體健康」。不過，該聲明並未提供任何證據或詳細資料來證實她的健康狀況。而CNN記者也未能立即聯繫到亞里斯，以獲取他對軍政府聲明的回應。

翁山蘇姬在2021年軍事政變推翻她領導的民選政府並引發內戰後遭到拘留。她因煽動、腐敗和選舉舞弊等多項罪名被判處27年監禁，但她否認所有指控。

亞里斯在受訪時表示，緬甸即將於12月28日開始的多階段選舉有可能是讓母親脫離困境的機會，儘管許多外國政府認為這次選舉是一場旨在使軍政府統治合法化的騙局，但他仍希望軍方能在投票前釋放翁山蘇姬或將其軟禁在家，以安撫民眾。

翁山蘇姬領導的全國民主聯盟是緬甸最大的政黨，目前仍處於解散狀態，據悉其他幾個反軍政府政治團體也抵制了這項選舉。

