翁山蘇姬可能死了? 兒稱2年未收到來自母親的消息 憂心恐遇不測

[Newtalk新聞] 自 2021 年以來，緬甸原國務資政翁山蘇姬一直被軍方拘禁。據《路透社》當地時間 15 日報導，翁山蘇姬之子金·阿里斯近日表示，他已多年沒有收到來自母親的消息，甚至無法確定翁山蘇姬「是否已經去世」。

金·阿里斯在日本東京接受採訪時稱，翁山蘇姬被緬甸軍方拘禁後，他只能通過二手管道零星獲知翁山蘇姬的心臟、骨骼和牙齦等健康狀況，「她一直有健康問題，過去 2 年多裡沒人見過她。她不被允許與律師團隊接觸，更不用說家人了。據我所知，她可能已經去世了。」

金·阿里斯對《路透社》表示，他猜測翁山蘇姬被關押在緬甸首都內比都，在 2 年前收到的最後一封來信中，翁山蘇姬曾向他抱怨監獄在夏季和冬季的溫度。

他認為，對於翁山蘇姬，緬甸軍方可能有自己的打算，「如果他們想通過釋放她或將她軟禁，從而在選舉前後安撫民眾，那麼至少也算是一種行動。」

翁山蘇姬出生於 1945 年，父親是緬甸獨立運動領袖翁山。她曾在英國牛津大學接受教育，1972 年與英國學者邁克爾·阿里斯結婚，並育有 2 個兒子。1988 年，翁山蘇姬回到緬甸，組建緬甸全國民主聯盟。翁山蘇姬曾被緬甸軍政府軟禁近二十年。

2021 年 2 月 1 日，緬甸政局突變，國務資政翁山蘇姬、總統溫敏等官員突遭軍方拘押。緬甸軍方宣佈成立國家管理委員會，國家權力被移交給國防軍總司令敏昂萊。隨後，翁山蘇姬受到多項罪名指控，被判入獄 33 年。

2023 年 8 月，緬甸國家管理委員會發佈公告，宣佈根據相關刑法條款，特赦原國務資政翁山蘇姬的部分刑罰，刑期從 33 年減至 27 年。去年 4 月，緬甸軍方發言人表示，翁山蘇姬已出獄，並被軟禁。

翁山蘇姬的兒子金·阿里斯是一名英國公民，他在近期到訪日本，會見多名日本政客和政府官員，呼籲他們對緬甸軍方採取「更強硬的立場」，抵制緬甸即將舉行的選舉。他希望日本等外國政府對緬甸施加更大的壓力，迫使軍方釋放翁山蘇姬。

當被問及翁山蘇姬可能如何看待他的行動，金·阿里斯回應稱：「我想她會對我不得不做這件事感到難過，因為她一直希望我不要捲入其中。但現在我別無選擇，我是她的兒子，如果我不去做，也不能指望別人會去做。」

緬甸聯邦選舉委員會已宣佈，將於 2025 年 12 月 28 日開始分階段舉行大選，預計選舉結果將在明年 1 月公佈。不過，敏昂萊 10 月在電視講話中承認，由於緬甸國內局勢依然動盪，選舉無法覆蓋全國所有地區。他表示，新政府組建後，部分地區將舉行補選。

