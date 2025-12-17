翁山蘇姬子憂母已死 緬軍政府：現況良好

大批抗議人士來到緬甸駐日大使館前，高舉標語、高喊口號要求釋放前領導人、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬。包括翁山蘇姬的兒子阿里斯也罕見現身出面喊話，

蘇姬之子阿里斯說道，「她已經80歲高齡，身體狀況一直不好，2年多來沒人見過她，她不被允許聯絡律師團隊，更別提家人了。」

阿里斯表示，自從2021年2月軍方政變後，翁山蘇姬就一直被關在獄中，他只能零星地從別人那裡得知母親有心臟、骨骼和牙齦問題的二手資訊，非常擔心她的健康狀況，

蘇姬之子阿里斯認為，「就我所知，她可能已經去世了。」

阿里斯說儘管他認為緬甸軍政府打算在年底舉行選舉，可能只是一場使軍政府統治合法化的騙局，但軍政府如果為了安撫大眾，在選舉之前或之後釋放他的母親或是將她軟禁，都可能緩解目前翁山蘇姬所面臨的困境。而針對翁山蘇姬傳出死訊，緬甸軍政府16日澄清她的「健康狀況良好」，但沒有提供任何證據，也更加深外界的疑慮。

另一位諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪，同樣狀況不明引發關切，穆哈瑪迪因為積極反抗伊朗壓迫女權、推動人權，2023年在獄中榮獲諾貝爾和平獎，直到去（2024）年年底才以健康因素暫時獲釋。不過她12日出席伊朗人權律師阿里科迪的追悼會時，公開質疑阿里科迪死因可疑，隨即再次遭伊朗政府逮捕。

穆哈瑪迪兄弟哈米德指出，「她的身體遭到了襲擊，起初我們並不知道，但後來證實她被警察用警棍擊中了臉部、頭部和頸部，她的脖子和臉上都有瘀青。」

穆哈瑪迪的家人和律師召開記者會轉述，穆哈瑪迪透過電話告知她多次遭到警察毆打受傷，並二度被送往醫院急診室，家人要求允許第三方醫生為穆哈瑪迪檢查是否有內出血遭到拒絕，現在十分擔心她的安危。諾貝爾委員會也出面表達關切，呼籲伊朗當局說明穆哈瑪迪的下落，並應無條件將她釋放。