翁山蘇姬被囚 多年無音訊！兒子嘆：就我所知「媽媽可能已離世」

國際中心／倪譽瑋報導

長期與緬甸軍政府對抗的翁山蘇姬深陷牢獄，她兒子透露，媽媽已兩年多沒和外界聯繫。（圖／翻攝自翁山蘇姬X）

緬甸前領導人翁山蘇姬在2021年被軍政府指控貪污等罪，入獄後似乎待遇不佳。日前她的兒子Kim Aris透露，媽媽曾寫信抱怨監獄中夏季熱、冬季冷「她一直有健康問題」，然而直到今（2025）年，已有兩年多無翁山蘇姬的消息，Kim Aris感嘆「就我所知，她可能已經不在人世了。」

綜合《路透社》等外媒報導，翁山蘇姬長期與緬甸軍政府對抗，曾贏得諾貝爾和平獎，2015年緬甸舉行選舉後，她一度成為該國的領導人；但在2021年，緬甸軍方發動政變，翁山蘇姬與民選政府全部被捕，她被判處超過20年的有期徒刑，並被指控貪污和選舉舞弊。

Kim Aris告訴《路透社》，他的媽媽長期被關在首都奈比多，兩年前收到對方的信，翁山蘇姬抱怨牢房在夏季、冬季的極端溫度，之後就再也沒寄信來，他感嘆「她一直有健康問題。兩年多來沒有人見過她。」媽媽無法和法律團隊與家人聯繫「就我所知，她可能已經不在人世了。」

緬甸軍政府本月將舉行選舉，外界紛紛批評，此次是使軍政府統治合法化的「假選舉」，但Kim Aris認為，這可能是媽媽脫困的契機，緬甸軍方有在假日或重要事件時釋放囚犯的傳統，可藉此透過外國政府向緬甸當局施壓，Kim Aris分析「如果敏昂來（軍政府領導人）想在選舉前後利用她（翁山蘇姬）來安撫民眾，也許她能被釋放或改為軟禁」。

