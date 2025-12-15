翁山蘇姬被關3年多 兒憂「母親可能已死」

翁山蘇姬兒子 阿里斯。（圖／TVBS）

緬甸前實質領導人翁山蘇姬被軍政府拘禁超過3年，與外界完全失聯，引起國際社會關注。她的兒子阿里斯在日本東京緬甸大使館外抗議，並表達對母親生死的擔憂。同時，緬甸即將於本月28日舉行大選，但在選前，軍政府仍持續進行空襲行動，包括轟炸若開邦一家醫院，聯合國批評此舉構成戰爭罪。緬甸軍政府則否認攻擊醫院，稱目標是恐怖分子基地。

翁山蘇姬兒子 阿里斯。（圖／TVBS）

在寒冷的天氣中，一群示威者在日本東京緬甸聯邦共和國大使館外高聲喊著口號，舉起三指手勢表達抗議。他們手持英文標語，要求釋放緬甸前領導人翁山蘇姬。在抗議人群中，一位戴著帽子、眼神嚴肅的男子特別引人注目，他就是翁山蘇姬的兒子阿里斯。

示威民眾在日本東京緬甸聯邦共和國大使館外。（圖／TVBS）

阿里斯表示，他擔心母親可能已經不在人世。他說，這些年來軍方曾多次散佈謠言，聲稱翁山蘇姬已經去世、中風或精神失常。談到母親的處境，阿里斯臉上充滿憂慮。翁山蘇姬已被軍政府拘禁超過3年，長達2年多沒有人見過她，與外界完全失去聯繫。緬甸將於本月28日分階段舉行大選。阿里斯希望日本等外國政府能對緬甸軍政府施加壓力。他認為軍方計劃舉辦的選舉根本不公平，談論自由更是天方夜譚。如果不是如此令人痛心的事實，這簡直讓人啼笑皆非。在音訊全無的情況下，阿里斯認為這可能是母親最後一次被釋放的機會。

然而，在大選登場前，緬甸軍政府持續展開空襲行動。從空拍畫面可以看到，一棟建築物屋頂破碎，四周全是殘骸，難以想像前一天這裡還是救治病患的醫院。10日，緬甸軍政府在若開邦的城鎮投下兩枚炸彈，擊中一家當地醫院。爆炸威力巨大，近距離的門窗和醫院內的器具都被炸毀，聯合國批評這一行為構成戰爭罪。

緬甸醫院遭轟炸。（圖／TVBS）

事後，緬甸軍政府證實確實發動了空襲，但否認攻擊目標是醫院，也否認死傷者是平民。軍政府聲稱所攻擊的是恐怖分子基地，死者是恐怖分子及其黨羽。自2021年政變以來，緬甸陷入動盪，武裝叛亂已蔓延至全國各地。

