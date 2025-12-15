翁山蘇姬遭緬甸軍政府關押3年多 音訊全無！兒憂母親已不在人世

緬甸反對派領袖兼前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。（圖／達志／美聯社）

緬甸前國務資政、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）自2021年遭軍政府關押至今，健康狀況與下落始終成謎。其子金艾瑞斯（Kim Aris）近日坦言，已多年未與母親直接聯繫，甚至萌生悲觀想法，「我可能連她過世了都不知道」。

根據外媒《路透社》報導，翁山蘇姬的兒子金艾瑞斯在東京接受專訪時，承認母親音訊全無，自2021年母親被軍政府關押後，自己僅能從零星的二手消息得知母親狀況，包含翁山蘇姬出現心臟、骨骼和牙齦等健康問題。加上翁山蘇姬超過2年未曾公開露面，也不被允許會見家人與律師，讓金艾瑞斯極度不安。

現年80歲的翁山蘇姬自政變後遭判刑27年，罪名包括煽動、貪腐及選舉舞弊，皆遭她否認。金艾瑞斯因為無從得知母親現況，更悲觀地認為，說不定母親已經不在人世，「從各種消息拼湊，她可能已經死了」。

至於緬甸軍政府計畫在12月28日起分階段舉行大選，金艾瑞斯雖然反對選舉，但他分析這可能是母親最後一次被釋放的機會，軍政府可能讓翁山蘇姬假釋或改為居家監禁，都能安撫民意。金艾瑞斯也指出，緬甸歷來曾在節慶或重大時刻釋放政治犯。

緬甸自政變後局勢動盪，武裝衝突遍及各地。金艾瑞斯憂心國際焦點轉移，緬甸議題逐漸被遺忘，他把握這次「難得的時間窗口」，呼籲包括日本在內的各國對軍政府施壓，要求釋放他的母親翁山蘇姬。

對於外界指控翁山蘇姬在任內未阻止少數族群羅興亞人（Rohingya）遭迫害，招致國際譴責，金艾瑞斯強調母親不是共犯，且憲法限制其對軍方的實權，更談及親自為母奔走國際，他感嘆這並非母親所願，但身為兒子，「如果我不站出來，不能指望別人替我做這件事。」

