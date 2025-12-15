翁山蘇姬遭關3年失聯！兒憂：可能已經去世

▲緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。資料照（圖／達志影像／美聯社）

[NOWnews今日新聞] 緬甸前實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭軍政府拘禁已逾3年，其子金阿瑞斯（Kim Aris）表示，80歲母親長期與外界失聯，健康狀況也不明，恐怕已經不在人世。

金阿瑞斯接受《路透社》專訪表示，自從2021年軍事政變推翻翁山蘇姬政府以來，他已經多年沒有收到他 80 歲母親的消息了，只零星地從別人那裡得知母親的心臟、骨骼和牙齦問題。

金阿瑞斯悲觀坦言，「她（翁山蘇姬）一直有健康問題。兩年多來都沒人見過她。她甚至無法聯繫她的律師團隊，更別提她的家人了，就我所知，她可能已經去世了」。

緬甸軍政府預計在本月晚些時候舉行選舉，許多外國政府認為這是一場旨在使軍政府統治合法化的騙局。儘管金阿瑞斯也對此表示反對，但他也認為這可能會為緩解他母親的困境提供一個契機。

報導提到，緬甸軍方歷來有在假日或重要事件發生時釋放囚犯的傳統。翁山蘇姬在2010年大選幾天後獲釋，結束了此前長期的監禁，她大部分時間都待在位於仰光茵雅湖畔的家族住宅中。在2015年緬甸舉行選舉後，她成為緬甸的實際領導人。這是25年來緬甸首次公開競爭的選舉。然而，後來她因被指控對該國穆斯林少數族裔羅興亞人犯下種族滅絕罪行而損害了其國際形象。

自2021年政變以來，緬甸一直處於動盪之中，這場政變引發了武裝叛亂，佔領了該國大片領土。翁山蘇姬因煽動、貪污和選舉舞弊等罪行被判處27年有期徒刑，但她否認所有指控。

金阿瑞斯說，他相信母親被關在首都內比都。在他兩年前收到的母親的最後一封信中，母親抱怨說，她的牢房在夏季和冬季的溫度非常極端。

金阿瑞斯試圖利用12月28日的政變後首次選舉，來促使日本等外國政府對軍政府施加更大的壓力，並呼籲釋放他的母親。

他直言，所有人都知道軍政府組織的選舉完全不公平，與自由相去甚遠，如果沒有這麼可悲的話，那簡直就是個笑話，但我需要利用這短暫的機會窗口」。

金阿瑞斯也說，過去當翁山蘇姬在國際社會享有較高聲望時，人們很難忽視緬甸正在發生的事情。但自從若開邦危機削弱了她的地位後，情況就不同了。他堅稱母親沒有參與聯合國所稱的2016至2017年若開邦軍方對羅興亞人實施的種族滅絕行動。儘管翁山蘇姬是緬甸的實際領導人，但緬甸憲法限制了她對軍隊的權力。2020年，翁山蘇姬在海牙國際法庭承認可能犯下戰爭罪，但否認犯下種族滅絕罪。

當被問及母親會如何看待他的努力時，金阿瑞斯嘆說，「我想她會非常難過，因為我不得不這樣做。她一直希望我不要捲入其中。但我現在真的別無選擇。畢竟我是她的兒子。如果我不做，就不能指望別人做。」

