翁徒步長征找嘸返家路 衣袖下的答案讓故事逆轉

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名86歲的黃姓老翁日前清晨趁著家人熟睡時外出散步，卻在途中迷失方向，長征6小時走到5公里外的東區，體力不支蹲坐在路旁，熱心民眾發現異狀後報警求助。員警到場協助時，因老翁無法清楚說明身分，過程一度陷入僵局，所幸警方眼尖注意到其衣袖下若隱若現的愛心手鍊，循線聯繫上心急如焚的家屬，順利讓老翁平安返家，結束這場晨運驚魂。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所巡佐楊青峰、警員蔡孟涵於日前上午11點多執行巡邏勤務時，獲報東區建德街有民眾需要協助，隨即趕赴現場。報案人表示，稍早見一名老先生蹲坐在路旁，上前關心後發現其疑似有失智情形，且體力明顯透支，連坐在椅子上都顯得搖晃不穩，擔心發生危險，遂通報警方前來協助。

員警到場後發現，老翁身上未攜帶任何可供辨識身分的物品，也無法清楚說明自己的基本資料，僅模糊表示住在附近。警方一度請鄰近里長到場協助確認身分，惟里長表示該名老翁並非轄內居民，查證過程一度陷入僵局。

眼看情況膠著，員警索性蹲下身來，耐心陪伴並試圖進一步細問，就在此時，員警注意到老翁長袖衣物底下若隱若現的一條編繩手環，輕輕拉開一看，竟是刻有編號的防走失愛心手鍊，讓這趟返家任務終於露出一線曙光。

員警隨即依手鍊編號輾轉聯繫上黃姓老翁的家屬，並得知家人其實早已通報失蹤協尋。經了解，黃翁患有失智症，去年曾有走失紀錄，家人因此特地申請防走失手鍊讓他隨身配戴，當天清晨5點多，黃翁趁家人尚未起床時獨自外出，展開一場長達6小時的「晨運」，家人發現後遍尋不著，焦急之下立即報警。所幸這次防走失手鍊及時發揮作用，否則家屬怎麼也沒想到，父親竟一路走到距離住處約5公里外的東區，對於熱心民眾及警方細心協助，頻頻表達感謝。

警方提醒，家中若有易走失的長輩，應多加留意其日常動向，並可透過為失智長者建立指紋建檔、更新身分證照片資料、申請佩戴防走失手鍊，或使用定位輔具（GPS）等方式多管齊下，以利在最短時間內即時協助尋回家人。隨著闔家團圓的農曆春節腳步越來越近，115年加強重要節日安全維護工作現已展開，警方也呼籲社會大眾共同發揮愛心，若發現疑似需要協助的民眾，請主動關懷並通知警方，協助焦急的家屬早日與親人團圓。（照片記者鄭瑞芳翻攝）