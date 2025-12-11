翁忘出門運動迷途3公里悲喊：流浪3天已沒用了…警鼻酸：妻一直在門口等

社會中心／台中報導

李翁出門運動，疑失智迷途3公里。(示意圖／翻攝自pixabay)

台中一名李姓老翁（77歲）日前出外運動，疑似失智迷途，有民眾發現後，隨即報警請求協助；警方到場後，發現李翁因步行約3公里，誤以為自己已在外遊蕩2至3天，甚至因此感到挫折，不禁悲喊「自己已經沒路用了」，警員聽了相當鼻酸，馬上進行安撫並將李翁護送回家，而李翁妻子看到丈夫安然無恙，終於放下心中大石，透露「一直站在家門口等丈夫」。

據了解，家住北屯區李翁當天看到天氣很好，所以決定出門運動，但過程中卻忘了自己為何出門？因此一路從北屯走到3公里外的西區台灣大道二段與民權路口，並神情徬徨的進入某間店內，熱心民眾見狀隨即報警；警方到場後，發現李翁雖聽得懂他們所問的問題，卻始終無法清楚說出住址及家人聯繫方式，甚至不斷悲嘆，「已在外遊蕩2至3天，自己已經無路用了」。

警方懷疑李翁可能罹患失智症並立即進行安撫，提醒李翁退化是自然現象，需要家人協助就醫，所以無需過度自責；此外，經過觀察後，警員發現李翁並無久未返家的跡象，在確認其身體無礙後，隨即透過身分證件聯絡家屬，進而得知李翁其實離家不久。

之後，警員駕車護送李翁返家，當李翁到家後，警員看到李翁的妻子已站在門口等候，對方對警方表達感謝外，也稱「由於跨越行政區、人潮車流複雜」，假若未能及時尋獲，後果恐不堪設想。

