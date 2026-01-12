翁慢車道駛入快車道違規迴轉撞車 警：最重可罰1800元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕網路社群今流傳一段影片，高雄市一名劉姓男子駕車自楠梓區德民路慢車道駛入快車道，違規迴轉擦撞陳姓男子駕駛車輛，所幸無人傷亡，警方今檢視影片將對劉男開罰600至1800元。

警方調查，劉姓男子(67歲)前天駕駛自小客車，沿著楠梓區德民路慢車道行駛，於德民路、壽民路82巷口，自慢車道駛入快車道，由東向西欲迴轉。

適逢同向陳姓男子(44歲)駕駛自小客車，沿著楠梓區德民路快車道直行，雙方發生車禍碰撞，所幸無人傷亡，僅雙方車輛受損。

廣告 廣告

警方據報到場處理，對2人實施酒測，確認酒測值為0，雙方沒有飲酒，初步認定劉男自慢車道進入快車道，應先駛入內側車道，行駛至下個路口，才能進行迴轉，肇事責任明顯，詳細肇事原因由交通大隊進一步判定。

警方呼籲民眾依據道路交通管理處罰條例第48條4款規定，多車道左轉彎，不先駛入內側車道者，可處600元至1800元罰鍰，切勿以身試法。

【看原文連結】

更多自由時報報導

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

猛男舞者金山持雙刀攔車攻擊 出動6警才壓制逮人

超速照片有多輛車就免罰？ 判決揭密：雷射測速「點對點」鎖定無所遁形

街頭八點檔！正宮汽車旅館前抓姦 趴引擎蓋阻攔被老公倒車甩落

