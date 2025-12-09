翁捷運迷途暴怒！拐杖猛敲詢問處 北捷人員被逼大吼制止

在台北捷運中山站5號出口，一位70多歲老翁因疑似失智且與外籍看護走散，情緒失控拿拐杖猛敲詢問處，引起民眾關注並拍下影片。北捷站務人員在安撫無效後，提高音量制止這位老翁，並通報捷警處理。事件最終由捷警陪同老翁搭車離站，而北捷也因老翁身體狀況通報救護車，但看護表示不需就醫。這起事件引發大眾對公共場所秩序與特殊族群關懷的討論。

老翁拿拐杖猛敲北捷詢問處。（圖／yyxn____ threads）

事件發生在8日晚間7點30分，一名民眾在中山捷運站下車後，聽到一陣嘶吼聲，看到一位老翁用拐杖不斷撞擊詢問處，北捷人員在忍無可忍的情況下提高音量制止。目擊民眾表示，雖然老翁的行為不尊重工作人員，但考慮到可能是失智問題，認為可以體諒，不過也擔心老翁需要就醫。

北捷詢問處公告。（圖／TVBS）

據捷運警察表示，這名70多歲的老翁疑似有失智情形，因為搭錯列車且與外籍看護走散，情緒才會如此激動。北捷方面則表示，站務人員原本嘗試安撫老翁但無效，為避免影響其他旅客，不得已才提高聲量制止。後來北捷發現老翁身體有異樣，立即通報行控中心叫救護車到站，但隨行的看護表示不需就醫，最後由捷警陪同老翁搭車離站。

值得注意的是，在詢問處外有公告提醒民眾注意自身行為，明確寫明任何言語謾罵、暴力等行為都會依照刑法究辦。此外，近期在忠孝新生站也發生類似擾亂秩序的事件，一名男子在7日凌晨阻擋月台門關閉，被工作人員帶離後，車門和月台門重新開啟，該名男子隨後上車離開。

男子試圖阻擋月台門關閉。（圖／milkteaccc threads）

根據大眾捷運法第50條規定，妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟者，將處1500元以上7500元以下罰鍰。北捷呼籲所有旅客注意自身行為，避免因違規而受罰，同時也希望大家能共同維護捷運系統的安全與秩序。

