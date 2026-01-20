翁搭捷運開腳坐！ 鄰座要求「闔腳」嗆：單挑

2名男子在捷運爆發爭執。（示意圖／Pexels）





北捷板南線車廂，一名老翁看到想坐的位置，被乘客放了物品，要求對方拿走，坐下來後還把腳張開。旁邊有乘客覺得受到影響，請老翁把腳闔起來，雙方吵到警方到場，但雙方爆發爭執，直到警方將兩人請下車，才化解整起衝突。

吵架男子：「那邊不是還有空位，我坐這邊，我先放好東西，我這樣有錯嗎？」

捷運搭到一半，遠處傳來爭吵聲。兩人越講越激動，引起車廂小騷動。吵架男子：「我跟你單挑還可以，我幹嘛跟你單挑啊，什麼倚老賣老，我幹嘛跟你單挑啊？」

同車乘客看傻眼，擔心被波及，一度想要離開。但已經晚上10點半，空位明明還很多，他們到底是在吵什麼？

當時一名男子上捷運後，先把包包放在這個位置，才剛要坐下時，就被另外一名七旬老翁要求把包包移走，雙方為了爭奪同一座位，爆發衝突。77歲的林姓老翁疑似執意坐在對方隔壁，甚至還把腳張開。江姓男子請他把腳闔起來，對方卻不肯，雙方才吵了起來。

警方：「到樓上，到樓上，這邊人有點多，走走走，先上去。」

員警接獲報案，在忠孝新生站將兩人請下車。情緒冷靜後，兩人都表示不願追究，後續由警方陪同出站。

其他搭車民眾：「也是有人在捷運上，把腳張比較開，影響到我座位空間，可能就離開吧。我覺得台灣人就是會不好意思跟別人說，然後站起來離開原本的位置。因為位置就這麼小，張開的話可能會影響到大家坐位的舒適度。」

《EBC 東森新聞》實際詢問，不少民眾都遇過類似狀況。根據捷運警察隊統計，今年1月1日到19日，共接獲21件因碰撞引發的糾紛案件，換算下來，平均一天超過一件。人潮擁擠，不小心碰一下在所難免，但如果真的是為了爭座位，故意張開腳就說不過去。

