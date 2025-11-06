翁攝護腺肥大不性福 水蒸氣消融術改善

成大醫院泌尿部謝宜珈醫師說明，攝護腺肥大排尿困難若藥物治療效果有限，可考慮以微創水蒸氣消融術改善症狀。(記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

66歲林先生長年飽受排尿困難之苦，經診斷為良性攝護腺肥大，雖服藥能改善症狀，卻出現性功能下降的副作用，令他在治療與生活品質之間兩難掙扎。成大泌尿科醫師謝宜珈以15分鐘自費水蒸氣消融術，解決排尿與性功能問題。

成大醫院泌尿部主治醫師謝宜珈指出，良性攝護腺肥大是中老年男性常見的健康問題，隨著年齡增加，攝護腺體積會逐漸變大，壓迫尿道導致排尿困難、頻尿、夜尿與膀胱排空不全等症狀。輕度或中度攝護腺肥大可以藥物治療，若藥效不佳，則需考慮手術介入。傳統手術如經尿道攝護腺刮除術或雷射手術，能改善症狀，但可能伴隨術中出血、術後短期膀胱刺激性症狀、逆行性射精及性功能影響等副作用。

水蒸氣消融術利用內視鏡導管，將攝氏約105度的水蒸氣注入攝護腺增生組織，每次注入僅需數秒，通常4至6次即可完成。水蒸氣的熱能會破壞多餘的腺體細胞，並在數週內被身體自然吸收，使攝護腺體積縮小、尿流改善。整個手術約10至15分鐘，可在局部麻醉或靜脈鎮靜下完成，患者多於當日即可返家。

謝宜珈表示，由於術後局部腫脹，需暫時留置導尿管約1週，待腫脹消退後移除。水蒸氣消融術不直接刮除組織，因此出血量極少，性功能保留良好。多數患者在術後1至4週內明顯感受到排尿改善。

臨床追蹤研究顯示，水蒸氣消融術在治療後四年，國際前列腺症狀指數下降48%、最大尿流速提升51%，而性功能指標維持穩定，再治療率僅約4%，代表該術式能兼顧排尿改善與性功能保留。由於採用新型微創技術，手術費用約10餘萬元。此療法特別適合攝護腺體積30至80cc的患者、重視性功能保留者，或患有多重慢性病、不宜全身麻醉的高齡族群。