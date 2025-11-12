翁曉玲不再被清大科法所合聘！校方證實了 綠黨團：學生應該鬆了一口氣

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委翁曉玲為清華大學通識中心教師，也在清大科法所任教，近日卻被發現不在清大科法所合聘教師名單上，清大事後證實此事，但也說明翁曉玲仍是校內通識中心專任教師。對此，民進黨團今（12）日表示，尊重清大校方的考量，但清大學生應該都鬆了一口氣，能安心上課了。

鍾佳濱今早受訪表示，清大校方做出這樣的決定應該有他們的考量，民進黨團完全尊重大學自主。（資料照）

針對媒體形容翁曉玲遭拔職，清大表示，翁曉玲副教授目前是清華學院通識中心專任教師，過去多年支援科法所研究教學工作並聘任為合聘師資。近年來，科法所專任師資人數已穩定成長，教師專長也涵蓋多元領域，基於整體教學及人力配置考量，決議於上學年聘期屆滿後，翁曉玲已不在合聘師資名單上。

廣告 廣告

清大也說，翁曉玲仍是校內通識中心專任教師，但已不在科法所授課，因此不會再指導研究所的學生，同時因借調擔任立委4年，目前也沒有在清大的通識中心開任何大學部相關課程。

翁曉玲稍早透過臉書回應，她原本是兩個單位合聘老師，在兩個系所都要開課，但她擔任立委後，根本沒時間回清大上課，現在只能夠以她主聘單位通識中心為主， 一年回去上一門課， 盡義務，不領鐘點費，「既然我沒空在科法所教課，結束合聘不也是很正常的事」。

鍾佳濱今早受訪表示，清大校方做出這樣的決定應該有他們的考量，民進黨團完全尊重大學自主，也是基於學術自由、維持學術獨立，不受侵犯。至於翁曉玲委員的說明，民進黨團也是予以尊重，畢竟她目前還是清大聘用的教授，「不過我們猜想，清大的學生應該覺得鬆了一口氣，可以很安心上課了。」

更多FTNN新聞網報導

「國民黨法案將造成3大不公！」綠營籲勿走回頭路：近6成民眾挺繼續年改

2藍委涉造假罷免連署書 民進黨喊話停止護短：新舊黨主席都出來道歉！

鄭麗文幫普丁開脫洗白？民進黨轟國際笑話：國民黨也站在獨裁陣線

