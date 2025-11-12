翁曉玲仍是清大通識教師 學生曝上課心得

▲清大科法所因師資足夠，國民黨立委翁曉玲不再被續聘，但仍保有通識中心教師資格，昔日學生上網發文直言，終於懂為何當年覺得在浪費生命。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 清華大學科技法律研究所過去因專任師資人數不足，考量整體教學與人力配置問題，因此長期請通識中心專任教師支援。身為通識中心專任副教授的國民黨立委翁曉玲，也因學校兩個單位的合作，而成為科法所的老師。如今因科法所師資穩定，因此決定不在和通識中心合聘老師，翁曉玲也不在科法所繼續教書，但仍保有通識中心專任教師資格。消息一出，有學生立刻在社群發文表示，「到底誰想上翁曉玲的課？」

曾經上過翁曉玲通識課程的學生在Threads大酸，「終於懂為何當年覺得通識課都在浪費生命，專業不足、沒時間開課被系所解聘，但還可以賴在通識中心繼續吃公家飯。」另外也有人批評，「正常的清大師生都被這種老師帶衰」、「清大學生加油把他趕走」。

另外，一名在內華達大學拉斯維加斯分校政治系教書的副教授王宏恩找出翁曉玲曾經發表過的24篇學術論文，發現竟然只被引用12次。但他自己跟民進黨立委沈伯洋過去合寫的一篇論文，單篇引用數就是28，讓王宏恩忍不住感嘆，同樣是法律系教授、人文期刊，甚至同樣是研究資訊傳播的問題，但被引用數卻是12的2.5倍。

留言區立即吸引一票曾經修過課的學生，紛紛留言表示，「當年在學校修她的課，發現她邏輯混亂是非不分，每次上課都有台派的同學和她吵架」、「翁曉玲曾經在通識課胡亂解釋統計數據，讓班上不少理工學生直接在課堂開槓。」

