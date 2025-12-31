翁曉玲修憲罷免總統！民進黨團酸「非常可笑」：做不到就修法根本兒戲

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團記者會輿情回應。（圖／記者楊士誼攝影）

針對國民黨立委翁曉玲提案修憲，只要經選舉人總數1.5%以上提議，10%以上連署，就可提出罷免案，民進黨團幹事長鍾佳濱今（31日）痛批，大法官教母翁曉玲不斷認為，國會權超越五院之上，居然想用修法方式來偷渡，實在非常可笑，呼籲國民黨立委不要自己面臨罷免就把門檻拉高，想要罷免總統自己做不到就修法降低門檻，這完全是兒戲。

民進黨團上午召開記者會，鍾佳濱表示，這豈止是為所欲為，更是圖利自己毫不遮掩，寬以律己嚴以待人。去年國民黨宣布對於立法委員罷免門檻加嚴、加高，為的就是怕自己被罷免。明明憲法規定得很清楚，必須由全體立委四分之一以上提議，並經全體立委三分之二以上同意，罷免案才會成立，提案成立後交由全民投票決定。

鍾佳濱說，但大法官教母翁曉玲卻不斷認為，國會權超越五院之上，居然想用修法方式來偷渡，實在非常可笑。他奉勸，國民黨立委不要自己面臨罷免就把門檻拉高，想要罷免總統自己做不到就修法降低門檻，這完全是兒戲，請翁曉玲回去把憲法增修條文讀一讀，且修憲委員會到底能不能受理提案後有效運作，過去有些前例我們拭目以待。

至於翁曉玲提出《公投法》第十五條修法，要求立法院針對重要事項、政策創制或複決所提出的公投案，經立法院院會通過後，主管機關（中選會）不得拒絕辦理，鍾佳濱認為，這應該留待未來中選會人事重組後，讓中選會表示意見。事實上，過去對於公投題目，中選會審查到什麼程度是可以討論的，「我們不認為翁曉玲提案內容完全不可挑戰，這可以討論，但我們歡迎讓中選會人事同意權完成後，讓中選會表達意見！」

