翁曉玲前往廈門參與台商活動 同黨立委葉元之搭同班機赴廈門

國民黨立委翁曉玲上午搭機前往中國廈門，出席台商協會活動。(記者劉信德攝)

〔記者劉信德／桃園機場報導〕國民黨立委翁曉玲今(20)上午搭乘廈門航空MF888班機前往中國廈門，行程主要為參加台商協會相關活動。同黨立委葉元之亦搭乘同一班機，但是否出席相同活動，外界尚不清楚。

翁曉玲受訪時表示，此行僅是前往開會，基本上是參與台商協會的活動。對於是否安排與中國官員會面，以及是否有其他立委同行，她則表示不清楚，也不知道是否有同黨立委一同前往。

至於同班機的立委葉元之，面對相關詢問僅簡短回應：「我不曉得。」

國民黨立委葉元之也搭乘同班機前往廈門。(記者劉信德攝)

