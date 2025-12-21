翁曉玲參加台商活動遭抹紅 澄清自費行程反斥綠媒惡質

立委翁曉玲到福建參加台商活動遭抹紅，她強調促進兩岸交流不會退縮。（圖：翁曉玲臉書）

國民黨立委翁曉玲與葉元之昨天搭機前往廈門，自費參加台商協會相關活動，但自由時報隨即報導稱，盛傳中國大陸試圖接觸在野政治人物，擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，藍委行程也格外引人關注。對此，今天(21)翁曉玲在臉書發文駁斥：「原本是一件好事，沒想到又被綠媒惡意抹黑，竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。」她也強調自己不會因為民進黨和綠媒報導抹黑，而失去對促進兩岸和平交流的決心，她不會退縮，會繼續努力、勇往直前！

對於自由時報在報導中，引述台灣青年世代共好協會理事長張育萌的發文質疑，國民黨立委都是一下班就迫不及待「揪團」跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動嗎？翁曉玲氣憤回嗆：此行她與幾位同事去參加活動，純粹是自費、私人行程，沒想到在機場候機室前被自由時報記者堵，而且做了不實造謠新聞，還上了自由時報的頭版。她點名質問三位記者你們有善盡新聞事實查證、客觀報導之責嗎？並強調自己不會因為綠媒報導抹黑，就失去對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心， 更不會鄉愿地去討好那些是非不明、 仇中恨陸胞的青鳥們。該做的事、該說的話，不會退縮！

翁曉玲還引述日前卸任的海基會董事長吳豐山的話，表示這二年來與大陸溝通交流的管道完全中斷。她批評民進黨政府毫無能力照顧台商和在大陸工作生活求學的台灣鄉親們，這就是民政黨現在的困境，自己做不到，還阻撓再野立委去幫忙支持台胞， 非常惡質。