翁曉玲又瞎搞！竟提修憲「人民可直接罷免總統」 綠委火大開轟

即時中心／黃于庭報導

立院國民黨、民眾黨日前挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾總統賴清德案；未料，藍委翁曉玲竟變本加厲，昨（30）日提案修憲，擬將門檻修改為「經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署」；換言之，人民可直接發動罷免總統，且只要約224萬人就可提出。對此，民進黨立委林宜瑾怒轟，這簡直是恣意妄為的「政治騷擾」，強迫全國人民無端買單國家級惡鬥成本。

林宜瑾提到，憲法法庭重開張，妖魔鬼怪四處竄，想空想縫（閩南語，想方設法之意）使手段要繼續惡搞國政。國民黨都還沒為立委罷免案大量幽靈連署付代價，又要對總統罷免制度上下其手，為自己量身訂做政治鬥爭工具。

接著，林宜瑾表示，該提案大大降低總統罷免案成案門檻，若真的獲得施行，恐無端鼓吹社會對立，創造政局動盪不安根源，「國民黨動機相當可議」。她認為立法院作為代議機關，具備坐下來好好談的「協商」功能，理想上該是政治衝突緩衝劑；正因如此，在原本的《憲法》制度設計下，只有在總統犯下重大錯誤且已有高度跨黨派政治共識時，才會通過國會啟動罷免。

針對翁曉玲等人提案，林宜瑾痛批，簡直是恣意妄為的「政治騷擾」，強迫全國人民無端買單國家級惡鬥成本，國民黨這已經不只是在選輸翻桌，根本就是憲政論理輸了，「憲法法庭復活了，所以滿腦鬼點子轉往其他方向繼續挖牆腳」。

最後，林宜瑾強調，《憲法》必須在「人民作主」與「政府政治效能穩定」之間取得平衡，這是每個台灣公民都懂的基本常識；而國民黨的提案，無非只是配合自己的鬥爭節奏，完全無視國家永續發展，只會換來全民唾棄。





