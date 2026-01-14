即時中心／徐子為報導

藍白日前強渡關山，三讀通過「停砍公教年金」，讓公教人員所得替代率不再調降，且替代率認定回溯自2023年標準，但如今卻傳出藍委翁曉玲忘記寫上施行日期，修法出大包。翁曉玲昨（13）天回應，明明已寫得非常清楚，還反要媒體去問北市綠委吳思瑤。這讓吳思瑤在社群開炮，「關我X事！又不是我修的法」。

翁曉玲昨表示，將《退撫法》的第37條、38條條文內容仔細閱讀，99%的人都會認為，已非常清楚把法律的施行日期、生效日以及回溯時間都明訂在法條裡。現場記者追問沒寫日期時，翁則重申，已寫得非常清楚，至於吳思瑤的解釋，「你們就去問她吧」。



對此，吳思瑤在社群平台Threads發文回擊「法案是妳修的，版本是妳提的，關我X事？」



吳思瑤指出，銓敘部的報告白紙黑字非常清楚，因為修法未指名生效日期，翁曉玲要求追討公教人員113-114年溢扣退休金，依法無法照辦。



吳反問，難道「翁曉玲是法盲+文盲嗎？」，還是妳真的看不懂，要我當家教兼翻譯？



吳也痛批藍白，快轉過水的審查，導致法案內容粗糙不堪，藍白修法出紕漏也不是第一次。她指出，民進黨2017年推動年金改革，國會及社會花了一整年時間討論，但2025年，國會只各花一天就將年改喊卡兩法案送出委員會。如果翁曉玲擔任會議主席，沒有限制每位立委發言只能3分鐘，沒有一再將她消音，也許這些法案的闕漏可以被及時發現，補救導正。



她認為，翁曉玲修法四階段分別為倉促修法、烏龍惹禍、惱羞成怒、卸責甩鍋，嘲諷翁「真是法界奇才國會奇葩！」



吳思瑤於文末強調，自己捅的簍子自己善後，要我們替妳擦屁股，門都沒有。

廣告 廣告









原文出處：快新聞／翁曉玲反年改修法出大包竟喊「去問吳思瑤」 本人氣炸：關我X事！

更多民視新聞報導

民眾黨嗆「藍台中市長人選再拖就徵召柯文哲」 綠營議會總召：樂觀其成

總預算仍卡在藍白手裡！賴清德苦勸「順應民意」：台灣不能被拖慢

藍營內鬨了！張亞中轟傅家王朝 憤怒狂嗆「國民黨真的病得不輕」

