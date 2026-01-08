翁曉玲問國軍存「解放軍美女照」是否觸法？ 國防部：不會以陸海空軍刑法論處

台北市 / 武廷融 綜合報導

行政院日前通過「陸海空軍刑法」第24條條文修正草案，明定現役軍人如以言語、舉動或其他方式對敵人為效忠，將處1年以上7年以下有期徒刑。國民黨立委翁曉玲今(8)日質疑，若國軍在手機桌面放解放軍美女照，或是對中共閱兵影片按讚，是否構成犯罪？國防部法律事務司司長吳逸聖回應，僅按讚或存照片等行為，不會構成本條罪名，但若影響軍譽，將回歸「陸海空軍懲罰法」行政懲處，不會以「刑法」論處。

立法院司法及法制、外交及國防委員會今日審查「陸海空軍刑法」第24條條文修正草案，立委翁曉玲質詢時表示，該法律明確性不足，意圖箝制國軍思想，更可能入人於罪。翁曉玲提出，若國軍弟兄手機桌面放「解放軍美女」照片，或是按讚中共閱兵的相關影片、唱中國流行歌曲，是否構成對敵人效忠？

對此，國防部法律事務司司長吳逸聖表示，若是僅按讚或存照片等行為，不會構成本條罪名，但國軍本來就要效忠國家，因此相關行為若影響軍譽，可能將以「陸海空軍懲罰法」行政懲處，不會以「陸海空軍刑法」論處。

