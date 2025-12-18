翁曉玲問「停砍年金」會不會副署？張惇涵拿「她丈夫」的話回嗆

即時中心／温芸萱報導

立法院今（18）日針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》進行專題報告，藍委翁曉玲與行政院秘書長張惇涵質詢交火不斷。翁曉玲追問停砍公教年金法案行政院是否會副署，張惇涵唸出翁曉玲丈夫陳春生大法官的釋憲意見書，作為回應，也讓翁曉玲當場表情尷尬。





立法院司法及法制委員會今日針對閣揆卓榮泰不副署《財劃法》一事，邀請行政院、總統府專題報告。質詢過程中，翁曉玲與張惇涵激烈交鋒，場面一度火爆。

質詢一開始，翁曉玲指出，許多憲政機關無法運作並非立法院責任，而是行政院的問題，她追問「誰有權決定法律案違憲？」張惇涵回嗆表示，「被癱瘓的憲法法庭，行政院當然可以主觀認定有無違憲」，翁曉玲則抓住後半句大罵，「你行政院好大啊！現在變成全國最大的就是行政權！」張惇涵隨即回應，「行政權沒有很大，如果立法權不同意，可以提出不信任案，行政權仍可被限制」。翁曉玲並未理會不信任案建議，持續批評，張惇涵只能等翁曉玲罵完，問她可否報告了，但翁曉玲又嗆「你不用報告，你今天所有的談話，歷史會給你一個地位」。

隨後，翁曉玲要求張惇涵對全國現職及退職公教人員說明，立法院三讀通過的「停砍公教人員退休金法案」，行政院會不會副署？

接著，就出現了這次質詢最好笑的一幕，張惇涵唸出一段說明：「牽涉我國整體財政未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則、世代契約與代際正義概念。」翁曉玲不以為意，仍嗆聲：「你們要提醒的我們已經聆聽了，聆聽之後就是我們決定……」張惇涵隨即指出，這句話出自她丈夫陳春生大法官在釋字717號協同意見書中。翁曉玲聽後，表情顯得尷尬，反問：「我先生的發言跟我們討論停砍公教年金有什麼差別嗎？」張惇涵回應，不論財劃法或年金，都應考量相關原則與財政永續。

翁曉玲又追問，「現在財政遇到困難，還編列國防特別預算？」張惇涵則嚴厲表示，84年年改制後，許多在那之前進入公務體系的員工至今仍持續提撥，「難道不擔心年金會提前3至4年破產嗎？」。





