翁曉玲喊去政治化！提案三級獨立機關首長立院有同意權 政院：不適合

國民黨立委翁曉玲提出《中央行政機關組織基準法》修正草案，三級機關正、副首長須經立法院同意後任命，引發爭議。行政院人事行政總處對此表示，現行相當三級機關之獨立機關，不適合改由立法院同意後任命。

根據翁曉玲提案內容，增訂相關三級之「獨立機關」正副首長，應先經立法院同意後任命之。翁曉玲今（11/12）受訪表示，不管是運安會、核安會等機關，一班民眾的認知就是獨立機關，既然是獨立機關就應該比照一、二級獨立機關首長的遴選方式，經過立院同意是一個正確的做法，盼在尊重獨立機關下，找出適才、專業人選，更重要的是去政治化。

政院人事行政總處強調，現行相當三級機關之獨立機關，包括國家運輸安全調查委員會、核能安全委員會、不當黨產處理委員會等合議制成員，基於以下因素由行政院任命，不適合改由立法院同意後任命：一、三級獨立機關係基於特定專業領域設立，職能偏重技術監理、專業審查及事實查證，屬專業導向之監督管制機關

二、《基準法》第21條已規定，其合議制成員具有同一黨籍者不得超過一定比例，已具備基礎政治均衡性之要求。三、其任命程序應強調回歸專業取向為主，避免因政治性而失去專業中立。

政院人事行政總處表示，相當二級機關之獨立機關的國家通訊傳播委員會、中央選舉委員會、公平交易委員會等，偏重於廣納社會多元價值，處理人民重大公益事務與資源分配，直接對人民產生規制效果，影響權益甚鉅，必須充分顧及政治與社會多元價值及意見，其成員任命有受國會監督必要。

