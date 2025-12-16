翁曉玲喊嚴審總統、閣揆薪水 總統府反嗆：尸位素餐的是不審總預算立委

記者劉秀敏／台北報導

總統府發言人郭雅慧表示，真正尸位素餐的，是這群不審總預算的立委。（資料照／翻攝畫面）

針對立法院再修版《財劃法》爭議，行政院長卓榮泰15日宣布以不副署方式反制，國民黨立委翁曉玲則批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，更揚言若行政權不做事，就要審查、刪減他們的薪資費用。對此，總統府發言人郭雅慧今（16）日受訪反嗆「尸位素餐的不就是這群立委嗎？」總預算送進立法院已經四個多月，現在依舊躺在立法院，真正尸位素餐的，是這群不審總預算的立委。

郭雅慧表示，行政院長卓榮泰是依照中華民國憲法第37條，針對修正《財劃法》進行不予副署。比較意外的是，立法院翁曉玲委員宣稱這是瀆職、甚至是尸位素餐，今天還喊出說要砍掉院長和總統薪水。

「其實在立法院當中，尸位素餐的不就是這群立委嗎？」郭雅慧直言，總預算已經送進去躺了有四個多月，今天已經是16號，依法應該是在12月31號之前，要完成明年度總預算審查。不過，這麼急迫時間之下，總預算依舊躺在立法院，真正尸位素餐的，是這群不審總預算的立委，為了國家好好運作，他們應該要把總預算完成送出立法院才對。

