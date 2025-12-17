翁曉玲喊砍總統薪水 學者羅承宗：預算連付委都沒「是要砍什麼？」

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長卓榮泰日前宣布不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德也表達支持，被國民黨立委翁曉玲批評「拿錢不做事、瀆職」，揚言將嚴審總統、閣揆薪資預算。高雄科大科法所教授羅承宗直言：「連預算都還沒有付委，要砍什麼薪水？」一句話突破盲點。

羅承宗受訪指出，總統的談話其實凸顯此次不只有財劃法單一問題，而是從去年一連串問題的加總，立法院恣意立法，一連串法案已經侵犯行政權，如軍警加薪、立委助理費除罪化、黨產條例排除救國團、反年改修法等，加上立法院癱瘓憲法法庭、讓大法官無法運作，這一切其實需要合理的溝通窗口，賴總統也重申願到立院國情報告，並希望立法院冷靜撤回爭議修法。

羅承宗指出，不副署其實是山窮水盡、走投無路，立法院否決行政院所提覆議、杯葛總統提的大法官人選，總統和閣揆只剩下不副署、不公布這一招，這也代表行政權不想再幫立法院制定的法案背書，對立法院其實是很大的侮辱。不過，這也是行政、立法好好坐下來談的一個契機，此時應該心平氣和地討論國家下一步要怎麼走。

針對翁曉玲批評賴總統、卓揆「拿錢不做事」，揚言嚴審薪資預算，羅承宗直言，「連預算都還沒有付委，你砍什麼薪水啊？」明年度中央政府總預算早在今年8月就送到立法院，「請問立法院擺爛多久，擺到現在連排審都還沒審，還好意思講要嚴審預算？」

羅承宗表示，立法院的兩大權力為預算權和立法權，但去年中央政府總預算最後審查通過的數字為何，至今仍是謎團，今年度中央政府總預算又擱置審查，立法院明明有4個月時間好好審預算，問題是要工作啊！「不上班的不是賴清德，是你(翁曉玲)！」他也酸說：「全台灣唸法律的不是只有你啦」。

