翁曉玲喊砍總統薪 府反嗆在野黨立委才尸位素餐

行政院長卓榮泰不副署財劃法引發朝野激烈口水戰，雙方互指對方「尸位素餐」。國民黨立委翁曉玲批評總統與行政院長不依法行政，揚言將嚴審兩人薪水與相關費用。總統府發言人郭雅慧則反擊，指真正「尸位素餐」的是不審總預算的立委們。

國民黨立委翁曉玲表示，總統賴清德和行政院長卓榮泰，拿錢不做事「尸位素餐」，將嚴審他們的薪水。（圖／TVBS）

朝野雙方針對財劃法問題的爭議持續升溫。國民黨立委翁曉玲因不滿卓榮泰不副署財劃法，痛批賴清德和卓榮泰「尸位素餐」。翁曉玲表示，如果他們不依法行政、不做事，立法院就應該審查他們的薪資和相關業務費用，她認為拿錢不做事是非常糟糕的行為。

根據現行規定，總統月薪為53.1萬元，行政院長則為36萬920元。然而，依照法規，立委實際上無權直接刪減這些薪水。據了解，立委們計劃從國務機要費、特支費等方面下手，但目前總預算尚未在立法院開始審查，最終刪減金額仍在協商中。

面對在野黨的批評，總統賴清德沒有直接回應，倒是總統府發言人郭雅慧則直接反擊在野黨的批評，表示真正「尸位素餐」的是立法院中不審總預算的立委。她指出總預算已送進立法院躺了四個多月，真正不做事的是這群不審總預算的立委。

對此，國民黨立委王鴻薇回應，總統府已經用「潑婦罵街」的方式來批評在野黨，她認為這種做法不理性且試圖挑釁，但強調在野黨仍會堅守崗位。隨著爭議持續，朝野雙方的用詞也越來越激烈，政治對立氣氛日益加劇。

