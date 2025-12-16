翁曉玲喊砍賴清德、卓榮泰薪水 總統府：真正尸位素餐的是立委

行政院長卓榮泰15日表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，獲得總統賴清德支持。國民黨立委翁曉玲批評，賴、卓不做事根本是尸位素餐，揚言要嚴審總統和院長薪資預算、不排除砍薪。對此，總統府發言人郭雅慧反批，明年度總預算案已送進立法院4個月，現在依舊躺在立院，「真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委」。

總統府發言人郭雅慧。（資料照／中天新聞）

翁曉玲今（16）日痛批，像這樣尸位素餐，拿錢只幹壞事的總統和行政院長，該繼續給他們薪水嗎，浪費你我辛苦繳納的稅金？立法委員唯一制衡行政權的工具就是預算審議權，「我定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算， 既然不做事，就別領錢，天經地義，沒有頭家願意聘請只領乾薪、不做事的惡劣員工」。

國民黨立委翁曉玲。（資料照／中天新聞）

對於翁曉玲的說法，郭雅慧今日下午受訪時回應，卓榮泰是依據《中華民國憲法》第37條賦予權力，針對修正財劃法不予副署，比較意外的是，翁曉玲委員宣稱這是「瀆職、尸位素餐」，今天還喊出說要砍掉院長和總統薪水。

翁曉玲揚言嚴審總統和院長薪資預算、不排除砍薪。（圖／總統府提供）

郭雅慧反問，其實在立法院當中，尸位素餐的不就是這群立委嗎？總預算已經送進去躺了4個多月，今天已經是16號，依法應該是在12月31號之前，要完成明年度總預算審查，這麼急迫的時間之下，總預算依舊躺在立法院。真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委，為了國家好好運作，他們應該要把總預算完成送出立法院才對。

