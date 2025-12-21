翁曉玲喊「自費」赴中合照1大咖！他驚：國民黨內部應暗潮洶湧

政治中心／綜合報導

近期有媒體爆出，中共正試圖接觸在野政治人物，希望確保擋下賴政府提出的國防特別預算、重要國安修法；其手段疑似邀請國民黨立委前往參加，近期正舉行的「廈門台商協會成立33週年活動」，表明上是探訪台商、實則是確保對台工作「沒有意外」。目前數名藍委已陸續抵達中國廈門，其中藍委翁曉玲PO出現場照強調「純自費私人行程」，不過引發政治工作者周軒的質疑，尤其看到翁曉玲和1大咖合照，更令他驚訝，「國民黨內部應該暗潮洶湧」。

翁曉玲今（21日）曬出多張活動現場照，起初是讚揚台商認真打拼，不久話鋒一轉批評，自己遭媒體惡意抹黑，「竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。」翁曉玲強調，「此行與幾位同事們前去參加活動，純是自費、私人行程」，放話不會因為被抹黑，失去對促進兩岸和平交流、服務與維護兩岸同胞權益的決心，「更不會鄉愿地去討好那些是非不明、 仇中恨陸胞的青鳥們。」

翁曉玲（左）發出與蔣萬安爸爸、蔣孝嚴（右）的合照。（圖／翻攝「翁曉玲」臉書）

不過對於翁曉玲的說法，周軒發文質疑「時間點這麼好，台灣剛發生重大事件，身為國民黨立委，還是司法法制委員會的召委，跟台商交流這麼急嗎？」看到翁曉玲與前立委、台北市長蔣萬安之父蔣孝嚴的合照，他也推斷「國民黨內部應該暗潮洶湧，因為翁曉玲居然把蔣萬安的爸爸也拉進來照片裡。」最後周軒也點出翁曉玲的重要性，她目前是立法院程序委員會的召委，「軍購預算要不要被封殺，能不能排進立法院院會，能不能付委審查，他都有權力的」、「兩個禮拜前就是翁的關鍵一票，讓國防預算在程序委員會就被封殺了。」

周軒發文提出質疑。（圖／翻攝「周軒」臉書）

周軒發文提出質疑。（圖／翻攝「周軒」臉書）

回顧整起事件，據《自由時報》報導，往年少有立委參加該活動，不過據了解，此次應是透過黨內某流派的主要人物出面，藍委才「揪團」去中國， 敏感時機備受猜測。翁曉玲昨（20日）搭機前往廈門，在機場被詢問此行目的，她表示「去開開會而已，基本上是（參加）台商協會（活動）」，至於是否有機會見到中國官員、或有無藍委同行，翁曉玲搖搖頭表示「不曉得」。後來記者直擊，同黨立委葉元之搭乘同一班機，被問到也僅回應一句「我不曉得」。





