翁曉玲嗆不出席藐視國會 潘孟安重申憲政慣例：馬政府也拒4次

潘孟安以「憲法慣例」婉拒赴立院專報，並舉前總統陳水扁、馬英九、蔡英文時期背書。（總統府提供）

行政院長卓榮泰堅持《財政收支劃分法》不予副署，引發在野陣營強烈不滿，立法院司法委員會國民黨籍召委翁曉玲特別增列議程，要求總統府秘書長潘孟安於今（18日）至委員會備詢，但遭總統府以憲法及職權界線為由拒絕，翁曉玲怒批此舉是「藐視國會」，甚至酸潘孟安「不敢面對過去的自己」。潘孟安則在臉書發文反擊，強調總統府秘書長不赴立院進行專案報告是行之有年的憲政慣例，並非單一政黨主張。

翁曉玲指出，潘孟安過去曾表達過「行政院長不可不副署、總統一定要公布法律」的見解，質疑他現在職位變了立場就變，更指責總統府發言人郭雅慧「搬憲法」當擋箭牌是拒絕監督。翁曉玲強調，身為幕僚長應就憲政程序說明，潘孟安避而不見的行為不僅是心虛，更是公然藐視國會權威，將行政、立法體系的尊嚴踩在腳下。

廣告 廣告

針對在野黨的猛烈炮火，潘孟安稍早於臉書詳細說明，強調依據我國憲法權力分立原則，總統府秘書長僅於審查「預算案」及「主管法案」時才會列席，此慣例不分黨派。他更列舉具體數據指出，前總統陳水扁時期曾婉拒15次專案報告邀請、馬英九時期4次、蔡英文時期5次，潘孟安認為，這證明「不赴立院專報」是長期穩定且不分黨派的制度實踐，目的在於保障行政與立法的相互尊重。

潘孟安最後強調，總統作為憲法的守護者，必須捍衛憲法與憲政秩序。總統府是輔助總統行使職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範的界線，不應隨意逾越憲政分際進行政策辯論，如此方能維持民主政治的永續穩定，他呼籲國人理解此一憲政慣例的重要性，不應將制度性的堅持扭曲為個人或特定政黨的逃避。





更多《鏡新聞》報導

劉寶傑再轟馬英九賣台 重申兩岸非內政：接受「家務事」將自斷外援

政治生涯這麼可怕！ 高虹安推敲原因：國中遇馬英九「死亡之握」

「只是一介平民卻被跟監偷拍」 潘孟安捲黃國昌狗仔門首發聲