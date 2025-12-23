翁曉玲嗆再擋國防預算 鍾佳濱批：妳到底是不是中華民國立委

民進黨團今天召開輿情記者會回應。（翻攝民進黨立院黨團頻道）

藍委赴中國廈門參加台商活動引起議論，國民黨立委翁曉玲表示，自費參加活動，到底犯了什麼滔天大罪嗎？並預告今天（23日）的立法院程序委員會將會繼續擋下國防特別條例。對此民進黨團立院幹事長鍾佳濱表示，多次阻擋國防預算，讓人民反感，最後的責任會是由國民黨自己負責，更砲轟翁曉玲「妳到底是不是中華民國國民選出來的立委!」

鍾佳濱表示，翁曉玲此發言是在表示無辜的嗎?大家質疑藍委赴中去領旨辦事，否認說本來就打算做這件事。「所以大家懷疑對岸教唆殺人，你說我自己就要殺，不勞您多費唇舌」，砲轟翁曉玲，「你到底是不是中華民國國民選出來，要保衛、維護我們中華民國憲政體制的國會議員？」

廣告 廣告

鍾佳濱表示對於軍購或國防的特別預算，國家保衛自己的國防能力是應當的，然而翁曉玲一再的、說不出理由的多次阻擋，讓人民反感。他說還是一句老話，因為人民的名意沒辦法傳達到他身上，最後的責任還是要國民黨來負。希望選民把翁曉玲的不當言行主張，透過對國民黨的究責，讓未來國民黨能夠知錯悔改。



回到原文

更多鏡報報導

嗆明「續擋國防特別預算」 翁曉玲：政府沒講清楚不會輕易放行

翁曉玲等7藍委集體赴中 民進黨問「到底跟誰見面」：為何去中國要鬼鬼祟祟？

強調赴廈門是「自費私人行程」 翁曉玲批：關心台商卻被惡意抹黑