翁曉玲嗆審查賴清德、卓榮泰薪水 吳思瑤酸：「最大立委」倒閣啊！

行政院長卓榮泰宣布不副署藍白再度惡修的《財劃法》，總統賴清德也表態力挺。國民黨立委翁曉玲今（16）日大嗆，拿錢不做事，揚言要審查賴清德跟卓榮泰的薪資。對此，民進黨立委吳思瑤狠酸，倒閣啊，院長都不怕下台了，還在乎薪水？

卓榮泰昨日宣布，停止惡法傷害國家，不副署再修惡版財劃法。他更表態，「如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣，那會是我畢生的民主勳章」，他願成為護憲鬥士，與勇敢的國人一起。

賴清德也表態，卓榮泰依據憲法第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠，他支持這樣的決定。

翁曉玲今天則開嗆，行政院長不副署，總統也不打算公布，如果這麼做基本上是瀆職。她揚言，不依法行政、不做事，「那我們本來就應該要審查他們的薪資」，還有相關的業務費用，拿錢不做事非常糟糕。

對此，吳思瑤在社群平台狠酸，「我最大立委翁曉玲跳腳了，嗆聲刪光總統、閣揆薪水」。吳思瑤說，「給你（妳）倒閣啊。院長都不怕下台了，還在乎薪水？」

吳思瑤痛批，薪水是人民給的，不是立法院給的，立委提案自肥，助理費自己爽快花，然後搞報復就砍別人薪水，「看不順眼就殺你全家這種思維，才是立院獨裁」。

