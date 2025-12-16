翁曉玲嗆砍總統薪水？卓冠廷：「不審預算」講別人瀆職？

論壇中心／綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」財劃法修正案，總統賴清德表態力挺，也批國會「立法濫權、在野獨裁」。國民黨立委翁曉玲今（16日）嗆總統、行政院長「尸位素餐」，一定會嚴審賴政府的薪資預算。民進黨新北市議員卓冠廷怒批，拿錢不做事就是國民黨立委，明年預算一塊錢都沒審，還敢講別人瀆職？

卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，到今天為止，中華民國明年總預算一塊錢都還沒審，從總統府、行政院到各部會，沒有任何一個預算有審，翁曉玲每個月領國家幾十萬的薪水，結果現在要對抗卓榮泰不副署，想出來的工具卻是「砍賴清德的薪水」。卓冠廷大酸，翁曉玲是三歲小孩嗎？「我女兒想的招式都比妳厲害」。

除此之外，翁曉玲變更改司法委員會本週四議程，要追究「不副署的法律責任」。對此，卓冠廷痛批，法律責任現在變成連立委都可以說了算嗎？法律責任是司法院的權限，翁曉玲太離譜了。

卓冠廷進一步指出，藍白不敢提倒閣，等於承認卓榮泰行使不副署權「藍白委沒意見」，卓榮泰就會是史上第一個「113個立委都支持」的行政院長。卓冠廷大酸，藍白委替卓榮泰立了一個最高的歷史定位，「我代表卓氏宗親謝謝你們」。

