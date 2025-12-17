翁曉玲嗆砍總統、閣揆薪水 賴清德反應曝光！總統府反擊

賴清德(左)支持行政院長卓榮泰(右)的不副署決定，雙雙被外界痛批違反民主憲政。（示意圖／資料照）

立法院日前藍白聯手否決行政院所提再修版《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰15日宣布將以「不副署」方式因應，引發朝野攻防升溫。國民黨立委翁曉玲抨擊，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，更揚言若行政權不作為，將嚴格審查甚至刪減總統與行政院長的薪資費用。對此，總統府發言人郭雅慧16日強硬反擊，直言「尸位素餐的，不正是這群不審總預算的立委嗎？」

綜合媒體報導，立法院國民黨團與民眾黨團日前否決行政院針對再修版《財劃法》提出的覆議案後，卓榮泰宣布不予副署。翁曉玲16日再度開砲，批評閣揆與總統未依法作為，已構成瀆職，並主張行政部門若不做事，本就應該被審查、刪減薪資。對此，總統賴清德當天出席公開活動時，僅微笑點頭，未正面回應相關提問。

郭雅慧則表示，行政院長卓榮泰是依據《中華民國憲法》第37條，針對修正後的《財劃法》行使不副署權，相關作為完全依法行政。她指出，較令人意外的是，翁曉玲卻將依法行使憲政權限指控為瀆職，甚至進一步點名要刪減總統與院長薪資。

郭雅慧直言，「在立法院裡，真正尸位素餐的，不就是這群立委嗎？」她指出，明年度中央政府總預算案送進立法院至今已超過4個月，今天已是16日，依法應在12月31日前完成審查，但在時間如此緊迫的情況下，總預算仍躺在立法院未審。她強調，真正影響國家正常運作的，正是這些遲遲不審總預算的立委，呼籲立法院應儘速完成總預算審查，讓國政順利推動。

