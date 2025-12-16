翁曉玲嗆砍薪水「反制不副署」 賴清德最新反應曝

總統賴清德今天下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」。楊亞璇攝



行政院長卓榮泰昨（12/15）宣布不副署《財劃法》成為憲政首例，引發藍白反彈，總統賴清德今天（12/16）下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，對於藍委稱嚴審薪水反制不副署，賴清德僅是點頭未回應，看起來神色輕鬆。

立法院11月14日三讀通過藍白版本《財劃法》修正案，最晚昨應公告，卓榮泰昨下午召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例。

對此，國民黨立委翁曉玲批評，像這樣尸位素餐，拿錢只幹壞事的總統和行政院長，該繼續給他們薪水嗎，浪費你我辛苦繳納的稅金？立法委員唯一制衡行政權的工具就是預算審議權，我定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算，既然不做事，就別領錢，天經地義，沒有頭家願意聘請只領乾薪、不做事的惡劣員工。

賴清德今天下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，媒體詢問藍委說嚴審薪水反制不副署？反年改法案會不副署？賴清德面帶微笑，像現場媒體點頭致意，並未停下腳步回應。

