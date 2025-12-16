翁曉玲嗆砍賴清德薪水 總統府反擊了！

▲郭雅慧反嗆，真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰昨宣布不副署三讀通過的《財劃法》修正案，國民黨立委翁曉玲則痛批，總統賴清德就是想要消滅藍白多數主導的國會，「我會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算，既然不做事，就別領錢」。對此，總統府發言人郭雅慧今（16）日反嗆，真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委，為了國家好好運作，他們應該要把總預算完成送出立法院才對。

翁曉玲在臉書批評，像這樣尸位素餐，拿錢只幹壞事的總統和行政院長，「該繼續給他們薪水嗎？浪費你我辛苦繳納的稅金？」她強調，立法委員唯一制衡行政權的工具就是預算審議權，「我定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算， 既然不做事，就別領錢，天經地義，沒有頭家願意聘請只領乾薪、不做事的惡劣員工」。

對此，郭雅慧下午受訪時表示，卓榮泰是依照中華民國憲法第37條，針對修正財劃法進行不予副署，比較意外的是，立法院當中翁曉鈴宣稱這是瀆職、甚至是尸位素餐，今天還喊出說要砍掉院長和總統薪水。

「其實在立法院當中，尸位素餐的不就是這群立委嗎？」郭雅慧表示，總預算已經送進去躺了有四個多月，今天已經是16號，依法應該是在12月31號之前，要完成明年度總預算審查，不過這麼急迫時間之下，總預算依舊躺在立法院，真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委，為了國家好好運作，他們應該要把總預算完成送出立法院才對。

