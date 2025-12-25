翁曉玲嗆行憲紀念日蒙塵 于北辰轟：一個立院亂全國！

國民黨及民眾黨立委聯手修《憲法訴訟法》，提高開會評議、宣判違憲門檻，造成憲法法庭實質癱瘓，12/19憲法法庭作出相關修法「違憲判決」，引爆國民黨立委不滿。翁曉玲大酸12/25行憲紀念日「蒙塵」，吳宗憲也嗆現在是「行憲弔唁日」。對此，桃園市議員于北辰表示，不曉得原來吳宗憲以前是檢察官，以為你是在走藝能界，立法不行、講笑話倒滿行的，吳宗憲最近的言詞，真的是在跟翁曉玲比賽誰會搞笑。

于北辰在《台灣向前行》節目中直指，行憲紀念日的同時，然後藍白正在破壞憲法、不遵守憲法，「乾脆過耶誕節算了」，藍白把中華民國的憲法汙辱到這種程度，你的祖國最高興、習近平最高興、國台辦最高興，因為當中華民國憲法破了爛了，不能實施了，我們就不是一個獨立自主的國家了，就變成中國的一部分了，他們就間接地統一了，想到這邊真的很可怕。

于北辰砲轟，第一次看到立法院「喬一喬」，就可以把大法官的決議推翻，這厲害了。于北辰諷藍白「你們真的是中華人民共和國出來的」、「全世界只有共產黨可以超越自己國家的憲法」，我們不是共產國家、我們是民主國家。翁曉玲說大法官所做的裁示不算，那誰說了算？立法院說了算？那以後不用選總統，以後全中華民國只有一院、立法院就好，這就是中國要搞亂台灣的方式，讓你一個立法院搞亂全中華民國。

于北辰痛批吳宗憲，不曉得原來你以前是檢察官，真的以為你是在走藝能界，在藝能界就是反串、演戲、說對口相聲、講笑話，我覺得你立法不行講笑話倒滿行的，他最近的這些言詞，真的是在跟翁曉玲比賽誰會搞笑，所有的網友現在都很期盼，他們今天要搞什麼笑了，你在跟綜藝節目搶飯碗嗎？國民黨是把政治綜藝化、亂搞，于北辰呼籲「2026大家要睜大眼」，看看這些事。

