翁曉玲嗆「嚴審總統、閣揆薪水」反制不副署 賴清德反應曝光

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」（圖／記者劉秀敏攝影）

立法院國民黨團與民眾黨團日前聯手否決行政院針對再修版《財劃法》所提覆議案，行政院長卓榮泰15日宣布以不副署因應，國民黨立委翁曉玲今（16）日批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。對此，總統賴清德今日出席活動，面對媒體關注此事，僅微笑點頭，並未正面回應。

賴清德今日下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，媒體關注藍委翁曉玲開嗆，要嚴審總統、行政院長的薪資費用，以及反年改法案是否也會跟進不副署等議題，賴清德僅向現場媒體微笑點頭致意，並未回應。

翁曉玲今日表示，行政院院長、總統基本已表態不會遵守立法院提出的法律，院長不副署、總統不打算公布，「基本上就是瀆職」。在權力分立架構下，行政權本來就要尊重立法權，若行政權不做事，本就要審查他們的薪資費用，「拿錢不做事我覺得是非常糟糕的」。

