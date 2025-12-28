翁曉玲堂哥勸「回頭是岸」！揭她家族本省菁英背景

政治中心／黃依婷報導

中共邀請中國國民黨立委翁曉玲等7人，參加廈門台商協會活動，目的劍指賴清德政府提出的「國防特別預算案」，似乎希望國民黨立委能「擋下」預算案等修法。近日東吳大學推廣部兼任副教授翁瑞彬也揭開翁曉玲背景，身為翁曉玲堂哥的他也喊話「不能忘本啊」。

翁瑞彬發文，開頭便說明兩人關係「曉玲是我的堂妹」，翁曉玲的父親是翁啟雄少將，過去不僅就讀台北成功中學且保送台大電機系，同時還是陸軍官校29期第一名畢業，1961年參加美軍喬治亞州班寧堡突擊兵特訓，接著1964年拿下美國伊利諾州立大學流體力學博士。

翁瑞彬提到，當年解纏足祖母還特地飛美國為翁啟雄祝賀，最後翁啟雄從中正理工教育長升少將，是美國栽培的文武全才國軍，他也依照黃國昌過往言論「以這種學經歷」造句，他認為翁啟雄至少當「參謀總長」才對。

翁瑞彬回憶，翁曉玲的祖父翁鐘賜是日本慶應義塾大學1928全校第二番畢業，祖孫三代都受臺、日、米、獨的教育養成，喊話「不能忘本啊」。

翁瑞彬稍早也再度發文，該篇文章收穫1.8萬人的愛心，言的有1361人，實在出乎他預料，也表示「有的稍克制的罵，我會給愛心，有罵的太用力，我就不好意思舔油加醋！但基本上我是百分百讚同大家的，希望她早日回頭是岸」。

