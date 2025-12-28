即時中心／林韋慈報導

東吳大學推廣部兼任副教授翁瑞彬近日在社群平台Threads發文，揭露國民黨立委翁曉玲的家族背景，引發熱議。翁瑞彬指出，翁曉玲的父親翁啟雄少將曾就讀成功高中，保送進入台大電機系，隨後以陸軍官校第29期第一名成績畢業，並赴美攻讀博士學位；其祖父翁鐘賜則於1928年自日本慶應義塾大學畢業，且為當屆全校第二名。翁瑞彬形容，祖孫三代皆接受台灣、日本、美國與獨派等多元教育養成，並直言希望翁曉玲「不要忘本」。

廣告 廣告

媒體人李正皓過去也曾在臉書指出，在翁曉玲公開表示「以中國人為榮」後，其身世隨即在網路上被起底。包括作家管仁健在內，多人直指翁曉玲並非所謂的外省第二代或第三代，而是「道道地地的台灣人」，且其家族早在日治時期便經商致富，曾屬地方望族。

近期翁瑞彬再度出面說明家族史，引發網友熱烈回應，不少人留言表示「很意外這樣家庭背景養育出來的人，居然如此缺乏涵養」、「被揭穿是假高級外省人，但其嘉義本家父祖旺族、學經歷其實比許多外省人更優秀」、「實在不懂在這樣優渥的家庭環境下成長，為何會產生強烈的中國認同」，也有人直言「有這種堂妹，應該是家門不幸」。

翁瑞彬今（28）日再度發文回應，表示相關貼文獲得約1.8萬人按下愛心、超過1300則留言，反應之熱烈「實在出乎預料」。他也透露，自己直到11月5日才開始使用Threads。他表示，稍克制的留言他會給愛心，但若罵得太用力，他就「就不好意思再舔油加醋」。不過他也坦言，基本上「百分之百認同大家的看法」，並期盼翁曉玲「能早日回頭是岸」。





原文出處：快新聞／翁曉玲堂哥Threads發文喊「回頭是岸」 家族本省菁英背景曝光

更多民視新聞報導

年輕人驚呼「最強地震」拿921比較！PTT網友回憶：不如多矣

115年度總預算案持續卡關 賴總統喊話立院：應儘速審查通過

遇地震怎麼辦？二寶媽議員列「媽媽準備清單」 點出家中兩處是安全區

