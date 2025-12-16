翁曉玲急跳腳！政院「不副署」漂亮殺球 她嗆：刪總統、閣揆薪資

即時中心／高睿鴻報導

國民黨及民眾黨近日挾國會人數優勢，狂推高爭議性政治法案，引發全體國人擔憂；尤其去（2024）年「全國大罷免」藍白大勝，更讓在野黨野心勃勃，最近先後拋出助理費除罪化、反年金改革、數次修正財劃法…等爭議修法。縱使前述法條，挨批有違憲疑慮，藍白仍不管不顧；對此，先前已吞下「普發現金」一案的政院團隊不忍了，傳出將以不副署、不執行等方案反制。藍委翁曉玲因此相當不滿，揚言砍除總統、閣揆的薪資。

先前藍白已挾國會多數、以及大罷免失敗彰顯的民意優勢，強推普發現金法案，遭批評無視憲政、立法院擴權私自增編預算，侵奪行政權。眼見政院最終妥協，藍白似乎食髓知味，又不顧主流民意反對，打算讓「軍公教年金改革」開倒車，使年金重新面臨破產危機；另一方面，緊接普發現金後，藍白又通過財劃法修正案，讓地方政府從中央多拿數千億統籌款，造成國庫空虛，甚至得承擔新債。

對此，以行政院長卓榮泰為首的政院團隊，近期拋出「不副署、不執行」的考慮方案，做為反制藍白濫權立法的武器。不過，此舉也引發外界熱議，擔憂違反憲政慣例、以及朝野僵局將成為定局。藍委翁曉玲更是氣跳腳，今（16）天怒嗆，總統賴清德、閣揆卓榮泰已表態，不會遵守立法院提出的法案；行政院長不副署、總統也不打算公布，「那如果這麽做的話，他們基本上就是瀆職」。

翁曉玲又稱，按照現行權力分立原則，行政權本來就要尊重立法權、必須依法行政；接著又威脅說，「如果他們不依法行政、不做事，那我們就應該審查他們的薪資、以及相關業務費用」。她進一步解釋，不副署不公布已經等同「拿錢不做事」，這是非常糟糕的，「我希望總統和行政院院長，能遵守我們憲法的要求；應該依法行政，針對該編列的預算就編，不要耽擱」。

翁曉玲再稱，倘若總統及閣揆一意孤行，恐影響廣大軍公教的權益，例如軍人、警消人員的福利加給等等。另，針對行政團隊指控，如今的憲政僵局，是因為在野黨先前修《憲法訴訟法》、導致憲法法庭遭癱瘓，翁曉玲則回應說：「憲法法庭沒有被癱瘓！憲法法庭目前大法官人數不足，是因為賴清德沒有提出適當的大法官人選」。

她宣稱，因為賴提出的人選不適格，所以國會才會在連續兩波大法官審查的過程中，通通一概否決。且直到現在，賴清德也都還沒提出第三批的大法官名單，因此翁曉玲嗆，總統已經失職了，按照規定，本就該盡速提出第三批大法官人事名單。承上述，她再次宣稱，憲法法庭到現在沒有辦法運作，並非國會的問題，而是總統的問題。

「我希望全國的民眾都能了解，總統才有提名人事權，如果他不提名單，立法院如何能審議？」，翁曉玲說。

