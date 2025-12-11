翁曉玲打臉陳玉珍？直言「助理費除罪化」修法這1項不妥

即時中心／潘柏廷報導

藍綠白民代疑詐領助理費案的消息時有所聞，但國民黨立委陳玉珍想推動「助理除罪化」修法，也就是可以讓立委統籌運用，而且可以免檢據核銷，消息傳開，讓國會助理們大力抨擊。而陳玉珍的提案，連同黨立委翁曉玲也不完全認同，今（11）日上午翁受訪時更指出，就經費核銷方面不用檢附單據，基本上是她認為比較不妥的地方。

針對陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，翁曉玲今日上午受訪表示，其實因為這個法案有很多討論空間，對於每個立委的提案，自己作為同僚、同事都會支持，也希望縱使很多案子中間有些意見不同，但是若能提到會場上共同討論，她會覺得更有意義。

就經費核銷方面不用檢附單據，翁曉玲也稱，基本上這是她認為比較不妥的地方，但如果能在法律的概念上，變成是能夠讓辦公室運作更為順暢的話，那也是一種不同的意見。

翁曉玲也坦言，假設之後有機會進入到討論的時候，會表達自己的意見。





