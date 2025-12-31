翁曉玲批憲法法庭丟臉至極 司法院這麼說

▲針對憲法法庭的宣判，司法院刑事廳長李釱任說，這問題他不適合回答，憲法法庭是獨立運作。（圖／何哲欣攝，2025.12.31）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《憲法訴訟法》，提高釋憲門檻，民進黨轟修法後憲法法庭遭癱瘓。憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，但在野黨質疑，僅有5名大法官參與審議，憲法法庭違法開庭，憲判沒有效力。國民黨立委翁曉玲今（31）日質詢再批，憲法法庭丟臉至極。

翁曉玲今在立法院質詢時問司法院代表，在法院判決時，如果有人拒絕評議會怎麼樣？」司法院刑事廳長李釱任坦言，過去從來沒有這種狀況，「如果是在一般法院部分，不會發生這樣的事情……組織不合法的情況下，會被上訴審撤銷。」

翁曉玲說，那法官是否有代理機制？李釱任說，「在一般法院裡面，如果真的遇到有法官持續的拒絕參與評議，可能在必要情形下會變動相關分配，或者換別的法官來參與評議。」翁曉玲認為，憲法法庭大法官只有15人，且沒有代理制度，所以應等到補足了之後，才開始審議。

翁曉玲批評，現在有5位大法官創了舉世無雙的案例，在大法官明顯不足的情況下自行做出判決，司法院要怎麼解釋？李釱任說，這問題他不適合回答，憲法法庭是獨立運作。

憲法法庭書記廳廳長許碧惠答詢說，現在沒有一個大法官解釋，或是憲法法庭的判決認為，憲法法庭組織不合法。

