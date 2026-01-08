翁曉玲批鄭英耀井底之蛙 意識形態作祟擋兩岸交流

國民黨立委翁曉玲批評，教育部長鄭英耀因為意識形態作祟，阻擋兩岸教育交流。（本報資料照）

國台辦昨天宣布，教育部長鄭英邀列為台獨頑固分子名單，並祭出懲治手段，學界擔憂兩岸教育交流中斷。國民黨立委翁曉玲今天批評，鄭英耀身為台獨頑固分子不敢去大陸，自己是井底之蛙，為什麼要限制學校跟教育團體不可以去大陸交流。教育部回應，沒有限制不能去大陸交流，只是提醒交流原則跟報備核准程序。

立法院教育及文化委員會今天安排大學法部分條文修法草案審議，教育部次長朱俊彰列席報告，並備質詢。翁曉玲質詢時指出，學術交流是否屬於大學自主精神的一環，現行有無法令限制不能自由學術交流，鄭英耀自己不敢去大陸，為什麼要限制老師跟教育團體不能去大陸交流。

廣告 廣告

朱俊彰回應，目前只對關鍵核心技術會限制跟國外交流，其他部分並沒有限制，只是赴大陸交流時，會提醒學校交流原則跟報備核准程序。

翁曉玲批評，鄭英耀因為意識形態作祟，自己要當井底之蛙不去就算了，為什麼還表態不鼓勵去大陸教育交流，現在還修改行政規則，是否大專院校老師到大陸交流要申請核准？

朱俊彰表示，只要有公務身分或教師赴大陸交流，都會提醒事項跟原則，並向陸委會提出相關報備申請程序。朱俊彰強調，站在教育部立場，鼓勵跟世界各國交流。

【看原文連結】