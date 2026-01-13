翁曉玲指退休金遭溢扣應退還40億 修法未訂施行日成爭議關鍵

國民黨立委翁曉玲指控銓敘部多扣113、114年退休人員退休金，要求補發差額。 （資料照片／王侑聖攝）





立法院於2025年底三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停止調降公教人員退休所得替代率，並回復至2023年水準。不過，國民黨立委翁曉玲指出，銓敘部讓113、114年退休人員退休金遭「溢扣」，金額約40至50億元，要求應連本帶利退還。

立法院司法法制委員會昨（12日）邀考試院秘書長劉建忻、銓敘部長施能傑等人針對「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案具體執行措施」進行專題報告，並備質詢。

翁曉玲在質詢時指出，政府未編列相關預算，試算以月領4萬元退休金的公教人員為例，2024至2025年間恐累計被扣約1萬4400元，質疑行政機關刻意拖延執行，甚至痛批銓敘部「很無恥」，並強調立法已經明確，若調整作業需拖半年，將卡考試院預算半年，相關指控恐與法制規定不符。

考試院、綠委齊指立法疏失恐涉違法行政

銓敘部於立法院司法法制委員會書面報告指出，目前仍有近18萬名已退休公務人員需重新審定所得替代率，相關系統調整作業預估約需半年，期間將暫依原規定發放退休金，待作業完成後再依法辦理新制適用案件。

對於補發爭議，考試院秘書長劉建忻與銓敘部長施能傑皆表示，修法並無追溯生效條文，行政機關若逕行補發恐涉及違法行政，依法僅能自生效日後適用新制。民進黨立委吳思瑤則指出，施行日期屬立法時應明確處理的基本事項，修法未訂明，卻要求行政機關補發過往退休金，形同將立法疏失轉嫁給行政體系。

此外，銓敘部先前曾示警，相關修法恐使退撫基金提早4年面臨財務壓力；考試院日前也已就部分條文向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，後續發展仍有待觀察。

該修正法案於去年12月12日三讀通過，總統並於12月26日公布。不過，由於修正條文中未明訂施行日期，也未設溯及適用規定，依《中央法規標準法》規定，法律應於公布後第三日生效，也就是12月28日正式上路。新制僅適用於2025年12月28日後退休的公教人員，其退休所得替代率才會依2023年標準重新計算；在此之前退休者，仍依法適用舊制，並不存在補發退休金差額的情形。

翁曉玲反擊「法條已寫清楚」

針對銓敘部指出修正案未設追溯條款，因此僅生效日後退休人員才能適用新法一事，翁曉玲則反駁，銓敘部故意曲解法律，造謠者不是學法的搞不清楚施行日期，若把「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、38條仔細閱讀，99%的人都非常清楚法律施行日、生效日及回溯時間已明定法條中，沒有綠委吳思瑤造謠或銓敘部惡意曲解法律解釋。

翁曉玲進一步抨擊，民進黨政府在軍人加給、警消退休金預算上未積極編列，甚至連公教人員停砍退休金也未確實執行，仍持續扣減，顯示政府並未將軍公教放在心上。她直言，民進黨政府長期踐踏軍公教權益、加以剝奪與限制，強調法律條文已相當明確。（責任編輯：王晨芝）

