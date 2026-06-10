翁曉玲推軍公教調薪法制化 主張CPI達3％應啟動調整機制

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翁曉玲提案《軍公教人員待遇調整條例》，主張將軍公教調薪機制入法，保障待遇調整更具客觀性與穩定性。（圖／報系資料庫）

立法院司法及法制委員會今（10）日審查《軍公教人員待遇調整條例》草案，提案的國民黨立委翁曉玲表示，現行軍公教調薪制度長期缺乏法律明文依據，相關調整機制過度仰賴行政院決定，應透過立法建立客觀且透明的待遇調整制度。

翁曉玲指出，目前軍公教待遇調整主要依據《全國軍公教員工待遇支給要點》辦理，由人事行政總處蒐集資料後提送待遇審議委員會討論，再由行政院決定是否調薪及調整幅度。然而整套制度至今未有正式法律授權，調薪時機及幅度也缺乏明確標準。

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翁曉玲提出四大改革方向，包括當消費者物價指數（CPI）累計成長達3％時，應啟動待遇調整程序；即使未達門檻，也應至少每4年檢討一次。此外，調薪幅度不得低於CPI累計成長率的二分之一，以維持軍公教人員實質所得。

草案也規劃設置「軍公教人員待遇調整審議委員會」，納入中央及地方政府代表、軍公教團體代表與學者專家共同參與，並公開會議紀錄，提升決策透明度。除非遭遇重大財政困難，行政院原則上不得推翻審議結果。

對此，人事行政總處副人事長張秋元表示，現行《軍人待遇條例》、《公務人員俸給法》及《教師待遇條例》均已規範相關俸給制度，政府每年也會綜合考量經濟成長率、物價指數、民間薪資及財政狀況等因素，評估是否調整待遇。

張秋元指出，行政院目前也同步推動軍公教待遇調整機制法制化，人事總處已完成院版草案，內容涵蓋調整條件、程序、諮詢機制及團體代表參與等事項，待行政院院會討論通過後，將送交立法院審議。

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