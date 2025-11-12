翁曉玲提三級機關首長「經立院同意後任命」綠委批：翁大上人復辟！毀憲亂政

翁曉玲提案要求，相當三級的獨立機關正副首長，須經立法院同意後任命。林月琴痛批，「翁大上人復辟！」，毀憲亂政又一例。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，要求相當三級的獨立機關正副首長，須經立法院同意後任命。對此，民進黨立委林月琴痛批，「翁大上人復辟！」，毀憲亂政又一例，「只要翁上人、國眾兩黨不滿人事、不是讀翁上人的憲法課、他們想癱瘓誰就癱瘓誰？」

立法院程序委員會11日審定本週議程，針對翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法」修正案，林月琴在臉書發文直呼「又看到翁曉玲又想要當翁大上人 」，繼癱瘓憲法法庭、拒絕NCC人事案之後，下一個癱瘓的可能就是所有的三級機關！「只要翁上人、國眾兩黨不滿人事、不是讀翁上人的憲法課、他們想癱瘓誰就癱瘓誰？」

廣告 廣告

林月琴指出，仔細看相當三級機關會發現，黨產會也名列其中，「如果手伸到三級機關，黨產會會不會成為下一個目標！」，她質疑，國民黨是不是想要對黨產會動手腳、把黨產會廢掉，讓威權跟著「翁大上人」一起復辟？既然黨產被認定不當，乾脆癱瘓黨產會？

林月琴痛批，這2年來，國民黨、民眾黨不斷阻礙國家運作，誰擋路就廢掉誰，又大手筆刪凍預算，明年度總預算依然卡關，國民黨主席鄭麗文又要和中國謀求統一，根本就是要配合中共、搞垮台灣！「國家不是你們的人質，民主也不是你們癱瘓權力的工具！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

諷國民黨多數人「假統一」律師：共產黨「直營店」鄭麗文搞真統一，那些人尷尬了

民調墊底還想選新北？她諷：黃國昌正努力成藍營吉祥物 溫柔到讓人懷疑換了人格