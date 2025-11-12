翁曉玲提三級獨立機關首長須經立院同意 綠黨團稱修錯法：應循正規途徑

民進黨立法院黨團召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，幹事長鍾佳濱。陳祖傑攝



國民黨立委翁曉玲提出《中央行政機關組織基準法》修正草案，要求三級獨立機關（國家運輸安全調查委員會、核能安全委員會等）正、副首長，須經立法院同意後任命。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（11/12）天回應，該法只是一個規範行政部門有哪些機關，有多少數量跟員額的作用法，翁應該循正規修法途徑，而非侵犯對行政權的保障。

鍾佳濱表示，人事權和預算權都是行政權一部分，這是民主ABC，目前二級機關中有3個獨立機關因為各自的組織法規定，行政院有人事任命權，但同意權必須由國會行使，如果翁曉玲想要求三級獨立機關正、副首長，須經立法院同意後任命，不應該從《中央行政機關組織基準法》下手，而是循正規修法途徑。

鍾佳濱說，《中央行政機關組織基準法》只是一個規範行政部門有哪些機關，有多少數量跟員額的作用法，如果按照翁曉玲的修法草案，就是逾越法規的性質。他認為，翁曉玲應該先提出哪個機關是獨立機關，其組織法如何修改才能達到她認為能達成的角色，而非在通則性的法規中不分青紅皂白的規範，這也侵犯對行政權的保障。

另一方面，國立清華大學證實翁曉玲已不再與該校科技法律研究所合聘，鍾佳濱表示，校方決定有其考量，完全尊重大學自主與學術獨立，畢竟她目前還是清大聘用的教授，「不過清大學生應該覺得鬆了一口氣，可以安心上課。」

