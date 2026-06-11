翁曉玲提修刑訴法縮短羈押期 同黨吳宗憲不挺：人民痛恨的83%犯罪恐拿大禮包

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吳宗憲今表示，如果修法《刑訴法》第108條「縮短羈押期限」，可能造成刑事犯罪偵查的崩潰。（翻攝國會頻道YT）

立法院司法及法制委員會今（11）日展開《刑事訴訟法》修正案審查，國民黨立委翁曉玲提出修正《刑事訴訟法》第108條「縮短羈押期限」，打算將羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月。同黨立委吳宗憲今表示，這樣的方式修法後，可能造成刑事犯罪偵查的崩潰，他補充提到，法院裁准羈押前5名，依序詐欺、毒品、竊盜、殺人及家庭暴力的案件，這5類裁准羈押比例高達83%，若修法第108條後，反而會讓這些83%痛恨的犯罪「得到大禮包」。

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翁曉玲提出修正《刑訴法》第108條「縮短羈押期限」，擬將偵查羈押期間由2個月縮短為1個月、審判羈押期間由3個月縮短為2個月。她強調，現行法規規定時間長，羈押常被認為是「押人取供」的工具，她提案透過修法，避免檢警過度依賴羈押，作為訴訟進行中的替代機制。

對此，檢察官出身的藍委吳宗憲今回應表示，自己不認同《刑訴法》第108條「縮短羈押期限」，因為修法後會一並適用到社會大眾最痛恨的那些案件，而這些就是法院裁准羈押前5名的案件，依序詐欺、毒品、竊盜、殺人及家庭暴力案，這5類核准羈押比例高達83%。

吳宗憲認為，不應該為了解決個案問題，修法《刑訴法》第108條，反而會讓這些83%痛恨的犯罪被告，藉此機會找到理由，可以得到脫身的機會。吳宗憲強調，偵查案件不像菜市場買菜，很多時候必須要一層層往上查，才能夠查出犯罪同夥。

吳宗憲強調，這樣子修法下去，很有可能造成刑事偵查、犯罪偵查的崩潰，修法《刑訴法》影響層面甚廣，如果為了一兩件個案修法，反而會讓這些83%人民痛恨的犯罪案件被告，覺得自己「得到大禮包」。

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