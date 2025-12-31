翁曉玲提修憲案放寬罷免總統門檻 綠批政治性報復

國民黨立委翁曉玲提出修憲案，新增罷免總統、副總統的提案發動權由人民行使，只要經選舉人總數1.5%以上提議，10%以上連署，就可提出罷免案。對此，民進黨立委吳思瑤表示，去年國民黨為自救而加嚴立委罷免案難度；此時又為鬥爭總統而放寬總統罷免案門檻，顯然是政治性報復。

依據現行憲法增修條文第2條規定，總統、副總統的罷免案須經全體立委四分之一提議、全體立委三分之二同意後提出，並經選舉人總額過半數投票，且有效票過半數同意罷免，才算通過。

國民黨立委翁曉玲認為，根據憲法第17條，人民有選舉、罷免、創制及複決權利，但自1994年修憲後，將總統、副總統選舉改為人民直選，罷免的提案權卻僅能由立法院行使，形成人民只能消極行使罷免權的不合理現象，因此，她針對憲法增修條文第2條提出修正案，將罷免提案發動權交給人民。翁曉玲：『(原音)所以我為了要落實人民的直接民權，同時也符合憲法133條規定的精神(由原選區選民罷免)，那麼在此提出修憲案，未來也可以讓人民比照像是罷免立法委員、縣市首長、議員等方式，經由一定的提案連署，成案之後就可以來交付罷免總統的投票表決。』

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪時，批評翁曉玲提出的修憲案「雙標」。她指出，在野黨去年強行通過選罷法，不斷加嚴人民罷免立委的門檻，如今為了「報復賴清德總統」，又要提出修憲案大幅放寬人民罷免總統門檻，顯然是政治性報復。吳思瑤：『(原音)現在藍、白眼中只有政治鬥爭，完全無顧民生。更何況修憲本身的門檻非常高，藍、白是沒有辦法達到立法院修憲的門檻，所以這就像提案彈劾賴清德總統一樣，都把憲政工具當作政治鬥爭的伎倆，這不過是空包彈的修憲案。』

吳思瑤指出，在野黨明知難以罷免賴總統，卻硬要為之，她呼籲在野黨不要輸不起，若想重拾中央執政權，應當好好回應民意，而此時正是顧民生、審議明年度總預算的時刻。 (編輯:柳向華)