翁曉玲提修憲「人民可提案罷免總統」吳思瑤批：違憲之母

國民黨立委翁曉玲（左）、民進黨立委吳思瑤（右）。（圖／東森新聞）





就在立法院國民黨和民眾黨團提出賴清德總統彈劾案後，國民黨立委翁曉玲再提出修憲草案，要降低罷免總統門檻，讓人民也可提案罷免總統。對此，民進黨立委吳思瑤開嗆，翁曉玲是立法院的違憲之母，但翁曉玲也不滿回擊，表示民進黨發動大罷免時，怎麼沒想到違憲這件事。

藍營再出招，要讓人民也可提案罷免總統，擬修正中華民國憲法增修條文第二條，只要選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就能提出罷免案，再經選舉人總數過半數投票，且有效票過半數同意，罷免案即可通過。

民進黨立委吳思瑤vs.國民黨立委翁曉玲：「在野黨胡亂提出很多違憲亂政，甚至報復性的議案。（民進黨政府在發動大罷免時，怎麼都沒有想到這是在鬥爭立法委員。）翁曉玲堪稱立法院的違憲之母。（如果說我是違憲的話，那民進黨政府當時發動大罷免時，怎麼都沒想到這是違憲？）有這麼多心思、有這麼多時間，怎麼不來審預算、守國防呢？」

民進黨回擊之餘，將議題拉到在野黨五度封殺1.25兆元國防預算。藍營則再喊賴總統應走進立法院說明清楚。

民進黨立委陳冠廷：「總統我認為，我們還是三權分立，五權憲法三權分立，我認為還是可以有他的憲法高度，跟他的做法。我認為直接相關的是國防部」。

國民黨立委羅智強：「說到立法院報告並接受質詢的是賴清德總統，那現在找藉口不來的，也是賴清德總統。所以拜託賴總統，如果真的覺得預算有迫切性、非常重要的話，就來立法院報告。安排完之後，所有特別預算條例，包括甚至特別預算，都可以開始進入審查程序」。

國民黨黨團提出條件，不讓賴總統在府內隔岸觀火，要讓他走進國會戰場，與在野黨直球對決。

